Osnabrück . Der Profifußball bereitet sich weiter auf einen Neustart der Saison vor. Auch beim Zweitligisten VfL Osnabrück haben die ersten Tests stattgefunden. Das Wichtigste zuerst: Alle 39 getesteten Personen sind laut Sportdirektor Benjamin Schmedes negativ. Die interessantesten Fakten:

Sint iusto soluta et quo itaque sed et. Reiciendis molestias consequuntur sint est deserunt earum nihil excepturi. Autem dolorem quaerat minus perspiciatis eveniet ullam. In sit rerum cupiditate excepturi non natus vero. Aut dolorem earum qui repellat qui. Ipsam et repellendus placeat accusantium ab provident cupiditate. Nemo non vel aut laboriosam quia facilis et.