Mit Rafael Ramos Gameiro und Bryan Henning: So laufen die Corona-Tests

VfL-Spieler Bryan Henning (r.) und Rafael Ramos Gameiro sprechen in dieser Woche des Brückengeflüsters über die Vorbereitungen auf einen möglichen Neustart der Saison.

Fotos: Imago Images / pmk / Noah Wedel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Alle Spieler und Betreuer des VfL Osnabrück sind inzwischen zwei Mal auf das Coronavirus getestet worden. Das ist Teil der Strategie der DFL, damit der Spielbetrieb in der 1. und zweiten 2. Liga bald wieder aufgenommen werden kann. Auch VfL-Spieler Bryan Henning und Videoanalyst Rafael Ramos Gameiro haben schon die ersten Ergebnisse bekommen. Wie der Test abläuft und was sie angesichts der positiven Ergebnisse aus anderen Vereinen denken, erklären die beiden in dieser Folge des Brückengeflüsters.