Osnabrück. Niklas Schmidt tauscht aktuell Championsleague gegen Germany's Next Topmodel – und Bashkim Ajdini den Fußball gegen die Heckenschere. Kein Wunder, dass sich die beiden nach Normalität im Profifußball sehnen. Davon berichten sie in dieser Folge des Brückengeflüsters.

Worum geht’s?

Was vor Wochen noch fast undenkbar war, wird jetzt zum Licht am Ende des Tunnels: Wenn der Spielbetrieb in der 2. Liga im Mai wieder los geht, dann wohl vorerst nur mit Geisterspielen. Die beiden VfL-Spieler Bashkim Ajdini und Niklas Schmidt freuen sich darauf – noch mehr sehnen sie sich aber nach einem vollen Stadion und der Magie einer ausverkauften Bremer Brücke. Wie sie sich das erste Spiel vorstellen, das verraten sie in dieser Folge des Brückengeflüsters den NOZ-Sportredakteuren Harald Pistorius und Susanne Fetter.

Außerdem geht es darum,...

warum Niklas Schmidt endlich wieder auf richtige Tore schießen will,,

wie es aktuell um die Vertragsverhandlungen von Bashkim Ajdini steht,

und wie die Hausaufgaben von VfL-Co-Trainer Merlin Polzin konkret aussehen.

Zum Schluss gibt es dann noch ein paar Film- und Serientipps für Fußballfans, die sich die spielfreie Zeit vertreiben wollen.

