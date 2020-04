In der Zwangspause: Die Bremer Brücke des VfL Osnabrück. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Mit Gehaltsverzicht und Kurzarbeit will der VfL Osnabrück mit Wirkung vom 1. April 2020 die wirtschaftlichen Einschnitte in Folge der Corona-Krise abfedern. Das teilt der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit.