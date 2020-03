26. Oktober 2018: Der VfL gewinnt in Braunschweig mit 4:3. Foto: imago images/Hübner

Osnabrück. Fußball für alle – und dazu kostenlos: „Magenta-Sport" zeigt in den nächsten Tagen auch zwei Klassiker, an denen der VfL Osnabrück in der vergangenen Saison beteiligt war.