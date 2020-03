Osnabrück. Als Fußballer im Homeoffice – wie geht das denn? „Ganz gut“, sagt VfL-Profi Ulrich Taffertshofer. Auf ein „Mannschaftsleben“ muss der Mittelfeldspieler aktuell übrigens nur bedingt verzichten. Er absolviert die persönlichen Trainingseinheiten in Bayern bei seiner Familie – und mit insgesamt acht Geschwistern ist die nicht gerade klein.

