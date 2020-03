Osnabrück. Den Vereinen fehlen Ticketeinnahmen und Fernsehgelder, die millionenschwere Europameisterschaft wird verschoben, zehntausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Coronakrise setzt den Profifußball unter Druck – und verändert ihn vielleicht für immer. Darüber diskutieren drei Fans des VfL Osnabrück in dieser Folge des Brückengeflüsters mit NOZ-Sportredakteur Harald Pistorius.

Worum geht’s?

In der Corona-Krise gibt es so viel wichtigeres, als den Fußball. Das ist Lars Plantholt, Fabian Pieper und Christoph Berger völlig bewusst. Sie alle sind Fans des VfL Osnabrück und wissen, dass sich trotzdem manche schon danach sehnen, dass der Ball wieder rollt. Deshalb diskutieren sie in dieser Folge des Brückengeflüsters mit NOZ-Sportredakteur Harald Pistorius unter anderem...

wann und wie die ausgesetzten Wettbewerbe zu Ende gespielt werden könnten,

wie es um die finanzielle Situation der Vereine in Deutschland und Europa steht,

und was der Profifußball, der sich selbst so gern überhöht, aus der Krise lernen könnte.

Das „Brückengeflüster" erscheint immer dienstags auf noz.de, Spotify, Deezer, Apple und Goolge Podcasts.