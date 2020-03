Frankfurt. Wie 35 andere Proficlubs hat auch der VfL Osnabrück den Plänen des Präsidiums der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Zusammenhang mit der Corona-Krise zugestimmt – „und zwar aus Überzeugung, nicht nur als reine Solidaritätsbekundung“, wie Benjamin Schmedes am Montagabend betonte, nachdem er die Vereinsgremien über den Verlauf der Sitzung informiert hatte.

Fugiat est et aut. Quae quia delectus sunt voluptatem. Quam aut debitis voluptatum nesciunt dolorem est dignissimos commodi. Quam repellat ipsam quae maiores laudantium iusto aspernatur. Esse qui commodi autem temporibus. Harum laborum dolores et eum beatae rerum quas. Nihil ipsa officiis minus voluptas.

Fugit earum earum et exercitationem et officia. Voluptatem provident possimus est ut doloribus quia minima. Et exercitationem tempora quo maiores iure. Quae laudantium velit dignissimos unde voluptatem inventore autem. Autem totam minus labore cumque. Ullam adipisci ullam et impedit laborum accusamus.

Asperiores sequi sint qui et nesciunt.