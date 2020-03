Osnabrück. Eigentlich sollte in dieser Tagesrubrik das Programm beim und rund um den VfL Osnabrück für diesen Montag stehen. In Zeiten des Coronavirus aber gibt es ein solches Programm kaum noch. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus hat der VfL nun selbst Maßnahmen beschlossen: Etwa die sofortige Schließung des Fanshops. Hier mehr.

Die Gesundheit der Bevölkerung und auch der Mitarbeiter des VfL Osnabrück habe oberste Priorität, teilten die Lila-Weißen mit. Der VfL bittet daher alle Anhänger und Gönner darum, die Anweisungen bzw. Handlungsempfehlungen der Gesundheitsbehörden/Ministerien zu beachten und verantwortungsvoll zu handeln. Der VfL selbst ergreift folgende Präventivmaßnahmen:



• Der Trainings- und Spielbetrieb der Lizenzmannschaft ist zunächst seit Samstag eingestellt. Nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL Deutsche Fußball Liga am kommenden Montag und etwaigen Entscheidungen mit Bezug auf den Spielbetrieb der 2. Bundesliga wird die Situation neu bewertet und abgeleitete Maßnahmen festgelegt.

• Der Trainings- und Spielbetrieb des Nachwuchsleistungszentrums ruht bis auf weiteres. Damit folgt der VfL unter anderem der Empfehlung der Landesverbände.

• Das Stadion an der Bremer Brücke ist bis auf weiteres geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen und Stadionführungen sind bereits oder werden kurzfristig abgesagt. Die Schließung für externen Publikumsverkehr betrifft gleichermaßen auch die Geschäftsstelle des VfL Osnabrück. Die Besetzung mit Präsenz vor Ort ist auf das erforderliche Mindestmaß der Klubfunktionen reduziert. Die Erreichbarkeit per Telefon und per E-Mail ist sichergestellt. Interne Veranstaltungen, Termine und Sitzung sind abgesagt oder werden ohne persönlichen Kontakt durchgeführt.

• Der Fanshop an der Bremer Brücke bleibt bis auf weiteres geschlossen. Lila-weiße Fanartikel sind weiterhin im Online-Shop unter www.vfl.de/shop erhältlich.

• Die Fan- und Mitgliederbetreuung findet ohne persönlichen Kontakt ausschließlich per Telefon (0541-770870) und E-Mail statt (info@vfl.de, mitglieder@vfl.de).

Auch für Medienvertreter gibt es drastische Einschränkungen: So gibt es bis auf Weiteres keine Pressekonferenzen oder Einzelinterviews. Seit Freitag letzter Woche ist der Spielplan der 2. Bundesliga vorerst ausgesetzt. Aktuell liegen noch keine Informationen zur Fortführung des Spielbetriebs vor. Am Montag tagen die Mitglieder der DFL Deutsche Fußball Liga in einer außerordentlichen Sitzung. In diesem Sinne behalten erworbene Eintrittskarten für die Heimspiele des VfL Osnabrück zunächst Gültigkeit, teilt der Verein mit.