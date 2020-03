Ein Anblick, an den man sich wohl erstmal gewöhnen muss: Die Bremer Brücke ohne Zuschauer. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Wäre alles normal gelaufen, hätte die 2. Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende das 13.000 Spiel ihrer Geschichte absolviert. Dreizehntausend Partien seit der Gründung dieser Liga zur Saison 1981/82 – und noch nie drohte der Spielplan seither so aus den Fugen zu geraten wie aktuell in der Corona-Krise. An diesem Montag reisen Sportdirektor Benjamin Schmedes und Geschäftsführer Jürgen Wehlend als Verteter des VfL Osnabrück nach Frankfurt, um am Flughafen im Kreis der Deutschen Fußball-Liga zu beraten, wie es weitergehen soll mit dem Profifußball in Deutschland.