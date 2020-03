Osnabrück. Spielfrei für dann insgesamt mindestens vier Wochen - das dürfte es bei den Fußballern des VfL Osnabrück mitten in einer Rückrunde auch noch nicht gegeben haben. Angesichts der Corona-Krise dürfte dieses Szenario aber nun Realität werden - Zukunft ungewiss.

Training: Nach dem gestern Abend noch kurzfristig abgesetzten Zweitligaspiel bei Arminia Bielefeld treffen sich die VfL-Profis wie geplant heute morgen zum kurzen Auslaufen - eine nicht-öffentliche kurze Einheit. Danach wird die Sportliche Leitung nach einer kurzen Ansprache die Profis in ein verlängertes Wochenende schicken. Wie es danach weitergeht, hängt auch davon ab, was die DFL bei ihrer Sitzung am Montag mit dem Ziel der Rettung der Saison beschließt.

Die Zukunft beim VfL: Nach der Spielabsage gegen Bielefeld ungewisser denn je

PR-Aktionen von Arminia Bielefeld: Der Fußball-Zweitligist machte am Freitag aus der Not eine Tugend: Der Spitzenreiter hatte nach der kurzfristigen Absage der Partie gegen den VfL an die Menschen gedacht, denen es viel schlechter geht. „Wenn der heutige Tag etwas Gutes mit sich bringt, dann, dass die Heilsarmee gerade viele Lebensmittel aus der SchücoArena abholen konnte und an die bedürftigen Menschen unserer Stadt verteilen kann. Danke für euren Einsatz in unserer Stadt!", twitterte die Arminia. Innerhalb kurzer Zeit bekam die tolle Aktion viel Zuspruch aus dem Netz und hunderte von Likes. An einer Aktion zuvor gab es aber auch viel Kritik: Arminia-Präsident Laufer war am Freitag durch die Stadt gefahren und hatte Fans mit Flüssigem für das dann entfallene Fußballschauen am Abend versorgt. Dabei wurde natürlich ein Biersponsor besonders gewürdigt - etwa bei einem Foto der Übergabe an Arminia-Fan Anni, 95 Jahre alt. So sieht das aktuel geforderte Social Distancing wohl eher nicht aus...

Die nächsten Liga-Spiele (aktuell alles unter Vorbehalt, am Montag tagt die DFL zur Zukunft des Profifußballs):