Fußball im Fernsehen: Das wird (wie hier bei Referee Benedikt Kempkes im VfL-Spiel gegen Wehen Wiesbaden) auch für die vfL-Fans bezüglich der Partie in Bielefeld wohl Realität werden. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Noch zwei Tage bis zum ersten Geisterspiel des VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga. Für die Partie am Freitagabend beim DSC Arminia Bielefeld sind keine Zuschauer zugelassen. Was heute bei den Lila-Weißen wichtig wird, steht hier.