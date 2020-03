Geschockt nach der 2:6-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden: Marc Heider. Foto: imago images/Nordphoto

Osnabrück. Der VfL Osnabrück muss an diesem Dienstag im Training auf Kapitän Marc Heider verzichten. Der 33-Jährige hat in einem Trainingsspiel am Montag einen Schlag abbekommen - am Dienstag suchte er deshalb ärztlichen Rat auf und begab sich anschließend in die Hände der physiotherapeutischen Abteilung.