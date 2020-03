Osnabrück. An diesem Dienstag geht beim VfL Osnabrück die Vorbereitung auf die Partie bei Arminia Bielefeld am Freitagabend weiter. Derweil feiern zwei Ex-VfL-Spieler ihren 74. Geburtstag.

Training: Heute üben die VfL-Profis um 15 Uhr auf der Illoshöhe.

Happy Birthday: Friedrich "Fritz" Lehmann und Todor Grujic werden heute 74 Jahre alt. Der Offensivspieler Lehmann spielte von 1969 bis 1972 für den VfL Osnabrück. In seiner ersten Saison in der Regionalliga Nord gelang Lehmann mit dem VfL der Gewinn der Meisterschaft und die Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Der VfL wurde mit Stammspieler Lehmann nach acht Spielen Fünfter und verblieb in der Regionalliga. In Lehmanns zweiter Spielzeit 1970/71 wurde vor dem FC St. Pauli wieder die Meisterschaft gewonnen. Er hatte in der Verbandsrunde im Spiel gegen Phönix Lübeck einen komplizierten Beinbruch und mehrere Bänderrisse erlitten und war dadurch fast die gesamte Runde ausgefallen. In der Aufstiegsrunde lief es diesmal besser, doch am Ende stieg der Meister der Weststaffel, der VfL Bochum auf, Osnabrück wurde Zweiter. In seinem dritten und letzten Jahr beim VfL wurde zu Saisonende Platz zwei belegt - Lehmann gehörte wieder mit 19 Einsätzen (ein Tor) dem Stammspielerkreis an. Als Nord-Vizemeister war das Team für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Auch diesmal wurde Platz zwei belegt, es reichte für Lehmann zum dritten Mal in Folge nicht zum Aufstieg in die Bundesliga. Der gelernte Bankkaufmann führte in seiner Osnabrücker Zeit einen Tabakwaren- und Zeitschriftengeschäft. Lehmann wurde übrigens am selben Tag geboren wie sein ehemaliger Mitspieler Todor Grujic: Der Serbe kam vom OFK Belgrad zum VfL und spielte von 1969 bis 71 als Abwehrmann für den VfL, bevor er für den TuS Haste und Eintracht Nordhorn auflief.

Girls only-Fahrt nach Bielefeld: Zusätzlich zur regulären U18-Fahrt zum Auswärtsspiel am Freitag, 13. März, um 18.30 Uhr in Bielefeld bietet das Fanprojekt diesmal auch eine Bulli-Tour exklusiv für Mädchen und junge Frauen zum Spiel an. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Fanprojekt in der Teutoburger Straße 30-32, die Rückkehr ist an selber Stelle für 21.30 Uhr geplant. Die Kosten für die gesamte Fahrt belaufen sich auf zehn Euro – inklusive Hin- und Rückfahrt sowie Eintrittskarte (Sitzplatz). Anmeldungen per E-Mail unter fanprojekt@osnabrueck.de.

Geisterspiele wegen Corona: Auch für den VfL Osnabrück?

Inklusionsspieltag: Für 13 Mitarbeiter der HHO wurde das Ergebnis Nebensache

Die nächsten Liga-Spiele:

Anzeige Anzeige

13. März (Freitag, 18.30 Uhr): Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück (26. Spieltag)

21. März (Samstag, 13 Uhr): VfL Osnabrück - Hannover 96 (27. Spieltag)

5. April (Sonntag, 13.30 Uhr): Spielvereinigung Greuther Fürth - VfL Osnabrück (28. Spieltag)

Weitere Infos, Hintergründe und spannende Fakten über den VfL Osnabück gibt es in unserem Podcast Brückengeflüster: