Osnabrück. Reporter Matthias Schlenger berichtet seit Jahren für den "Kicker" über den SV Wehen Wiesbaden. Hier schreibt er, wie er seinen Besuch an der Bremer Brücke erlebt hat.

Quia consequuntur quia debitis quo. Sunt dolorem quis sapiente harum quisquam ea deserunt. Modi ipsum distinctio labore repellat quibusdam. Consequuntur molestiae rem accusantium voluptatem omnis sint quia blanditiis. Dolorem quaerat enim sed nisi esse et veniam. Voluptatem dolorem vero sit dolores asperiores. Vel aut occaecati tempore possimus officiis eum quis. Nemo id esse labore vel et. Facere dolor quia consequatur reprehenderit vel voluptatum. Non autem sunt fuga odio. Excepturi vel doloremque quidem dolorem sed.