Enttäuscht vor der Ostkurve: (von links) Moritz Heyer, Marc Heider und der gesperrte Assan Ceesay. Foto: imago images/nordphoto

Osnabrück. Seit dem vergangenen Wochenende wird mehr als sonst über die Proteste in den Fankurven gesprochen. Kurzum: Am Freitagabend in Osnabrück blieb alles im Rahmen. Protestbanner und Gesänge gegen den DFB gab es auch in der Ostkurve, aber alle Aktionen blieben im Rahmen.