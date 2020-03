Osnabrück. Fünf Gegentore an der Bremer Brücke – das gab es seit Einführung der Bundesliga zuvor schon mal, aber noch nie vor der Pause. Nach einer desaströsen ersten Halbzeit kassierte der VfL Osnabrück eine 2:6-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden – und ist nun richtig angekommen im Tabellenkeller der 2. Bundesliga.

