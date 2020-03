Fixpunkt im Spiel des SV Wehen Wiesbaden: Manuel Schäffler, hier im Spiel gegen Fürth (Hans Nunoo Sarpei) am vorvergangenen Wochenende. Foto: imago images/Melanie Zink

Wiesbaden. Sieben Punkte Vorsprung hat der VfL Osnabrück vor dem richtungsweisenden Spiel am Freitag (18.30 Uhr) an der Bremer Brücke vor dem Gegner SV Wehen Wiesbaden, der in der Abstiegszone steht. Matthias Schlenger, der als Journalist die Wiesbadener schon lange beobachtet, beantwortete uns im Vorfeld ein paar Fragen zum Verein und zur Mannschaft.