Osnabrück. Wenn der VfL Osnabrück am Freitag, 6. März, um 18.30 Uhr gegen den SV Wehen Wiesbaden antritt, ist der Gästeblock fest in lila-weißer Hand. Die Vereinsaktion für das Spiel gegen den Mitaufsteiger läuft gut - und lässt auf eine ausverkaufte Bremer Brücke hoffen.

