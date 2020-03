Das Lieblingsbild aus seiner langen Laufbahn: Walter Wiethe 1969 im Aufstiegsrundenspiel gegen Rot-Weiß Essen vor der großen Kulisse an der Bremer Brücke. Foto: NOZ-Archiv

Osnabrück . Es gibt wenige Spieler, die so populär waren wie Walter Wiethe - und noch weniger, deren Beliebtheit sich über das Karriereende hinaus so lange gehalten hat. An diesem Dienstag (3. März 2020) feiert der Verteidiger, der als Stürmer begonnen hatte, seinen 80. Geburtstag. Eine Laudatio.