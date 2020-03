In Hannover wurde der VfL Osnabrück von vielen Fans unterstützt. Ab Dienstag erhalten Mitglieder und Crowdfunder Karten für das Heimspiel in der Rückrunde. Foto: imago images/osnapix

Osnabrück. Für das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga sind noch 3680 Karten erhältlich. Am Dienstag beginnt der Vorverkauf für Mitglieder und Crowdfunder der Lila-Weißen. Für das Heimspiel am Freitagabend gegen den SV Wehen Wiesbaden zeichnet sich ebenfalls bereits eine große Kulisse ab.