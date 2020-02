VfL Osnabrück will der "Partycrasher" am Millerntor sein CC-Editor öffnen

Auf zum Millerntor! 3000 Lila-Weiße werden den VfL am Sonntag in das Kultstadion des FC St. Pauli begleiten. Foto: Imago images/DeFodi

Osnabrück . Erstmals seit elfeinhalb Jahren gastiert der VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr) zu einem Ligaspiel am Hamburger Millerntor. Trainer Daniel Thioune weiß, was seine Mannschaft beim FC St. Pauli erwartet – und er hat auch einen Plan, wie die Lila-Weißen den „Stadtmeister“ ärgern können.