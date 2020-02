Osnabrück/Hamburg. Beim Hinspiel war der eine verletzt, jetzt ist der andere angeschlagen. Doch wahrscheinlich klappt es am Sonntag mit dem ersten direkten Duell der beiden niederländischen Fußball-Türme: Es wäre ein Wiedersehen für den Osnabrücker Innenverteidiger Joost van Aken und St. Paulis Stürmer Henk Veerman.

