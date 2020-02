St. Pauli ganz in Lila-Weiß: Als Osnabrück am Millerntor dominierte CC-Editor öffnen

Zwischenfall: Ziegenbock "Dickie", das inoffizielle Maskottchen des VfL, wird vom "Pflanzer" Andy Burose auf seinem Ausflug gestoppt. Foto: Otto Metelmann

Osnabrück. 3000 Osnabrücker begleiten den VfL Osnabrück an diesem Sonntag zum Hamburger Millerntor. Die Begeisterung ist groß, doch vor 51 Jahren schlug der Pegel noch stärker aus. 6000 Lila-Weiße waren am 2. März 1969 dabei, als der VfL beim FC St. Pauli mit 2:0 gewann – ohne die Fotos der folgenden Bilderstecke würde mancher heute nicht glauben, was sich damals am Millerntor abspielte.