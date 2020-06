Seit Samstag krank: Marcos Álvarez. Foto: www.imago images/pmk

pmk via www.imago-images.de

Osnabrück. Nach zwei freien Tagen ist der VfL Osnabrück in die Vorbereitung auf die Auswärtspartie an diesem Sonntag beim FC St. Pauli gestartet. Nicht alle Zweitligaprofis waren beim langen Trainingstag mit zwei Einheiten an Bord. Vor allem in der Offensivabteilung gibt es personelle Probleme.