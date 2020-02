Beim „Brückengeflüster“, dem Podcast zum VfL Osnabrück, sprechen die Moderatoren dieses Mal mit Torwart Philipp Kühn. Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Von der Nummer eins über eine Gelb-Rote Karte auf die Ersatzbank und wieder zurück, so könnte man die bisherige Rückrunde von Philipp Kühn beschreiben. In dieser Folge des „Brückengeflüsters" verrät der Torhüter des VfL Osnabrück, wie er sich trotz vieler Rückschläge in seiner Karriere immer wieder motiviert hat. Außerdem gibt es zwei VIP-Tickets zu gewinnen.