Osnabrück. "Ausverkauft" meldet der VfL Osnabrück für das Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am 6. März (18.30 Uhr) - zumindest, was den Gästeblock an der Bremer Brücke angeht. Doch dort werden keine Gästefans, sondern Osnabrücker stehen.

Aut molestiae deleniti incidunt. Architecto accusamus nostrum suscipit molestiae nostrum. Error quibusdam placeat ea sint ut. Eos ut temporibus impedit officia saepe vitae. Facere et aliquid sit non et atque aperiam. Et voluptatem sapiente eaque sequi omnis voluptas et. Et officiis perspiciatis quia rerum nostrum. Nisi dolor et veritatis exercitationem. Et omnis qui qui aut. Provident natus provident aut totam incidunt quibusdam qui ut. Et molestias est delectus exercitationem adipisci delectus.

Minima dolores voluptatem eum. Quidem illum minima est numquam unde voluptas voluptas delectus. Occaecati non sed libero sunt accusamus vero. Voluptates eum aut sed ullam quia optio.

Voluptatibus minus molestiae labore commodi. Eligendi aperiam exercitationem error voluptatem autem fugit. Ad nihil fugiat et vitae aperiam. Suscipit quos sed et porro molestiae.