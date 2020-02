Kein Durchkommen: Die gute Defensive von Aue ließ den VfL-Stürmern wie hier Marc Heider kaum eine Chance. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Nur ein 0:0 gegen Erzgebirge Aue am Freitagabend. Der VfL Osnabrück wartet weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde der 2. Bundesliga. Dennoch bleibt VfL-Trainer Thioune ruhig und hat Vertrauen in seine Mannschaft.