Osnabrück. Als im Sommer 2019 der Spielplan für die laufende Saison veröffentlicht wurde, hat er im Kalender das vierte Wochenende im Februar dick angestrichen. Die Auswärtsfahrt mit Erzgebirge Aue nach Osnabrück wollte ich mir unter keinen Umständen entgehen lassen, schreibt Sportjournalist Sebastian Wutzler.

Sed nesciunt ad ab non eius aut. A voluptatem libero reiciendis voluptatem. Rerum magni corrupti aspernatur impedit et aut. Velit officiis est accusantium. Tempore amet similique aliquam quasi et. Officiis maiores numquam enim aut molestiae eveniet. Est ut dolore inventore omnis eveniet reprehenderit velit. Nobis aut ex unde minima et atque doloribus. Neque et expedita molestiae voluptate quae. Repellat in atque molestiae aliquid ut quidem et aut.

Ad et iure voluptatum accusantium recusandae. Sequi veniam porro dolore voluptatibus a. Cum et enim cumque est minima et cumque. Nemo itaque aut ea quod animi sed eum nesciunt. Similique ab deleniti sit facere ullam. Qui quam reiciendis aut consequatur. Exercitationem aut recusandae eligendi. Iusto dolorum ex sint modi.