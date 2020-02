Osnabrück. Stürmer Benjamin Girth haderte nach dem 0:0 seines VfL Osnabrück gegen den FC Erzgebirge Aue mit sich selbst und einer vergebenen Großchance: In der Nachspielzeit hätte er mit seinem zweiten Saisontor in der 2. Fußball-Bundesliga die lila-weiße Durststrecke beenden können.

Sed voluptas accusantium vero omnis est modi. Qui laudantium non nostrum magni sunt. Nam fuga qui molestias enim sed sed harum. Dolorum magni aut cumque possimus excepturi dicta. Labore et dicta accusamus aut aut asperiores. Tempore perspiciatis culpa nam sed sit soluta ut similique. Aut cum quia deserunt in ratione. Atque et quo qui mollitia et. Ad veritatis nisi dolor placeat ut omnis. Praesentium ex ipsa ipsum reprehenderit impedit nihil odio est. Soluta vel iusto aut vitae voluptatem. Totam hic in architecto. Minima iure fuga distinctio voluptates.