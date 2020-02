Volles Haus auf der Alm: Beim letzten Gastspiel bei Arminia Bielefeld im Jahr 2014 wurde der VfL Osnabrück von vielen Fans zum Derby nach Ostwestfalen begleitet. Foto: imago images/pmk

Osnabrück. Der erste Ansturm ist abgeebbt: Wer den VfL Osnabrück zum Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld begleiten will, hat sich in Osnabrück – oder direkt in Ostwestfalen – mit Tickets versorgt. Am Donnerstagmittag gab es noch 73 Karten für Gästefans.