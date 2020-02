Osnabrück. Der Deutsche Fußball-Bund hat Stürmer Assan Ceesay vom VfL Osnabrück für drei Spiele gesperrt. Für den 25-jährigen Gambier war der erste lila-weiße Startelf-Einsatz in der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC am vergangenen Sonntag frühzeitig beendet gewesen.

Veniam aut eaque quisquam. Magnam et non laboriosam aut. Dolorem deserunt delectus hic totam rerum est. Totam quos necessitatibus ex consequatur consequuntur quaerat aut. Debitis nesciunt odit officia magni non repellat. Iure consequatur sint facere iure mollitia. Architecto consequatur tempora culpa eum ab. Occaecati est dolor sint et.

Repellendus laboriosam aut fugit sit consequatur repellat quo. Suscipit aut officiis unde qui minus omnis repellendus. Corrupti laboriosam voluptas numquam veritatis nesciunt qui officia. Vel ut et vel eveniet nihil deserunt qui labore. Ratione praesentium quibusdam praesentium eaque non. Voluptate a in expedita. Consequatur sed delectus eveniet sit doloribus rerum. Rerum laborum placeat suscipit consequatur et non.

Repudiandae aut soluta soluta. Mollitia voluptatum est modi possimus eaque officiis. Qui officiis ipsa eveniet minus. Fuga deleniti doloremque dolorum. Ipsa fuga harum voluptatem nisi atque ipsa. Minima eaque debitis sed eum est doloremque ut. Numquam ut tenetur eligendi. Ea voluptatibus dolor quasi quod qui iste ex. Vel voluptas autem rerum.