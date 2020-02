Osnabrück. Anschwitzen und dann Abfahrt - so lautet heute das Programm bei den Fußballprofis des VfL Osnabrück vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag beim Karlsruher SC.

Training: Nach einer frühen Einheit (9.30 Uhr) bricht die Mannschaft heute nach Baden-Württemberg auf - morgen steht das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC an.

Wie der VfL den Karlsruher SC auf Distanz halten will: Alle Infos zum Spiel gibt es hier

Gästeblock einnehmen: Dass Wehen Wiesbaden am Freitagabend, 6. März, ab 18.30 Uhr keine Massen an Fans mit zum Fußballspiel nach Osnabrück bringen wird, ist keine Überraschung. Der VfL nutzt diese Tatsache nun für eine besondere Aktion. Weil die vielleicht 50 zu erwartenden Gästefans nur Sitzplatzkarten für Block K auf der Nordtribüne (übrigens zu Stehplatzpreisen, um sie nicht zu benachteiligen) erhalten, steht bei dieser Partie die ganze Westkurve Osnabrückern zur Verfügung – und die Stehplätze des eigentlichen Gästeblocks für eine besondere Aktion. Vereine der Region können das Flutlichtspiel als Gruppe besuchen und zahlen weniger: Erwachsene und Jugendliche zehn Euro, Kinder fünf. Dazu kann ein individualisierter Freundschaftsschal zwischen dem VfL und dem eigenen Club bestellt werden, wenn mindestens 30 Schals abgenommen werden (Stückpreis 14,99 Euro, bei großer Abnahmemenge weniger). Clubs, die mitmachen möchten, können über das auf vfl.de verfügbare Formular ihre Bestellung einreichen – der Verein, der die meisten Tickets beziehungsweise Schals bestellt, darf mit derselben Besucheranzahl einen weiteren Brückentag erleben.



Bielefeld-Tickets: Für das Auswärtsspiel am Freitag, 13. März (18.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld beginnt am Dienstag, 18. Februar der Vorverkauf von rund 3000 für VfL-Fans bestimmte Tickets (1550 Sitzplätze, 1450 Steher). Dauerkartenbesitzer, Mitglieder und Crowdfunder erhalten drei Tage lang ein exklusives Vorkaufsrecht auf je zwei Karten beim Verkauf am Kassenhäuschen an der Nordtribüne (10–18 Uhr). Sollten bis zum 20. Februar nicht alle Tickets abgerufen werden, folgt ein freier Verkauf – das Szenario sei laut VfL aber unwahrscheinlich (hier mehr).

Die nächsten Liga-Spiele:



16. Februar (Sonntag, 13.30 Uhr): Karlsruher SC - VfL Osnabrück (22. Spieltag)

21. Februar (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue (23. Spieltag)

1. März (Sonntag, 13.30 Uhr): FC St. Pauli - VfL Osnabrück (24. Spieltag)

6. März (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden (25. Spieltag)

13. März (Freitag, 18.30 Uhr): Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück (26. Spieltag)

21. März (Samstag, 13 Uhr): VfL Osnabrück - Hannover 96 (27. Spieltag)

5. April (Sonntag, 13.30 Uhr): Spielvereinigung Greuther Fürth - VfL Osnabrück (28. Spieltag)