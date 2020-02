Osnabrück. Den Abstand auf den Karlsruher SC auf zehn Punkte erhöhen - das wäre der Optimalfall für den VfL Osnabrück, der dafür am Sonntag (13.30 Uhr) bei den Badenern in der 2. Fußball-Bundesliga gewinnen müsste. Die Vorbereitung darauf läuft auf Hochtouren auch an diesem Freitag, an dem drei Ex-VfL-Fußballer Geburtstag feiern.

Happy Birthday: Heute feiern drei ehemalige VfL-Spieler Geburtstag: Der Ex-Verteidiger Nils Fischer, der von 2011 bis 2013 in Osnabrück in er 3. Liga spielte, wird heute 33 Jahre alt. Der gebürtige Bielefelder beendete im Frühjahr 2017 wegen Knieproblemen seine Karriere - zuletzt hatte er für den FC 08 Homburg gespielt. Seinen 71. Geburtstag feiert Hannes Kaumkötter: Der lange blonde Borgloher Junge (hier ein Text zu seinem 65. Geburtstag) machte zwischen 1971 und 1976 mehr als 100 Spiele für den VfL. 45 Jahre alt wird heute Lars Schiersand: Der Spielertrainer des Bezirksligisten Concordia Belm-Powe befindet sich mit seiner Elf gerade mitten in der Restrunden-Vorbereitung - für den VfL machte der gebürtige Meller zwischen 1993 und 2001 etwa 250 Spiele - 28 davon in der 2. Bundesliga nach dem legendären Drama-Aufstieg im Sommer 2000 im Entscheidungsspiel gegen Union Berlin (8:7 nach Elfmeterschießen), bei dem er in der Startelf stand und auch einen Elfmeter versenkte.

Gästeblock einnehmen: Dass Wehen Wiesbaden am Freitagabend, 6. März, ab 18.30 Uhr keine Massen an Fans mit zum Fußballspiel nach Osnabrück bringen wird, ist keine Überraschung. Der VfL nutzt diese Tatsache nun für eine besondere Aktion. Weil die vielleicht 50 zu erwartenden Gästefans nur Sitzplatzkarten für Block K auf der Nordtribüne (übrigens zu Stehplatzpreisen, um sie nicht zu benachteiligen) erhalten, steht bei dieser Partie die ganze Westkurve Osnabrückern zur Verfügung – und die Stehplätze des eigentlichen Gästeblocks für eine besondere Aktion. Vereine der Region können das Flutlichtspiel als Gruppe besuchen und zahlen weniger: Erwachsene und Jugendliche zehn Euro, Kinder fünf. Dazu kann ein individualisierter Freundschaftsschal zwischen dem VfL und dem eigenen Club bestellt werden, wenn mindestens 30 Schals abgenommen werden (Stückpreis 14,99 Euro, bei großer Abnahmemenge weniger). Clubs, die mitmachen möchten, können über das auf vfl.de verfügbare Formular ihre Bestellung einreichen – der Verein, der die meisten Tickets beziehungsweise Schals bestellt, darf mit derselben Besucheranzahl einen weiteren Brückentag erleben.



Bielefeld-Tickets: Für das Auswärtsspiel am Freitag, 13. März (18.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld beginnt am Dienstag, 18. Februar der Vorverkauf von rund 3000 für VfL-Fans bestimmte Tickets (1550 Sitzplätze, 1450 Steher). Dauerkartenbesitzer, Mitglieder und Crowdfunder erhalten drei Tage lang ein exklusives Vorkaufsrecht auf je zwei Karten beim Verkauf am Kassenhäuschen an der Nordtribüne (10–18 Uhr). Sollten bis zum 20. Februar nicht alle Tickets abgerufen werden, folgt ein freier Verkauf – das Szenario sei laut VfL aber unwahrscheinlich (hier mehr).

Training: Heute geht die Vorbereitung auf das Spiel beim Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Abschlusstraining im Stadion weiter. Nach einer frühen Einheit am Samstag (9.30 Uhr) bricht die Mannschaft nach Baden-Württemberg auf.

Die nächsten Liga-Spiele:



16. Februar (Sonntag, 13.30 Uhr): Karlsruher SC - VfL Osnabrück (22. Spieltag)

21. Februar (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue (23. Spieltag)

1. März (Sonntag, 13.30 Uhr): FC St. Pauli - VfL Osnabrück (24. Spieltag)

6. März (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden (25. Spieltag)

13. März (Freitag, 18.30 Uhr): Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück (26. Spieltag)

21. März (Samstag, 13 Uhr): VfL Osnabrück - Hannover 96 (27. Spieltag)

5. April (Sonntag, 13.30 Uhr): Spielvereinigung Greuther Fürth - VfL Osnabrück (28. Spieltag)