Karlsruhe. Der Trainer nur interimsweise beschäftigt, der Sportdirektor unter Dauerfeuer, das Stadion im Umbruch: Beim Karlsruher SC haben sie es momentan schwer, Halt zu finden, weil auch die sportliche Bilanz mit aktuell Platz 17 von 18 Teams unterdurchschnittlich ausfällt. Dennoch könnte Karlsruhe mit einem Sieg am Sonntag gegen Osnabrück auf vier Punkte an den VfL heranrücken - ein Blick auf die Baustellen der Badener.

