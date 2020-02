Osnabrück. Am Elfmeterpunkt, beim Eckstoß oder vor dem entscheidenden Spiel – in solchen Situationen müssen Profi-Fußballer alles geben, auch mental. Damit das optimal gelingt, arbeitet der VfL Osnabrück seit Jahren mit dem Sportpsychologen Manfred Glüsenkamp zusammen. Im Brückengeflüster berichtet der anerkannte Experte, welche Krisensituation im Verein zu seinem Engagement geführt hat, und was er mit den Spielern macht, damit die ganze Mannschaft miteinander spricht.

Worum geht’s?

Oft sind es die Krisensituationen, in denen sich Sportler an einen Psychologen wenden – zum Beispiel, wenn sich der ersehnte Erfolg einfach nicht einstellen will. So kam nach dem Wettskandal 2009 auch der VfL Osnabrück auf Manfred Glüsenkamp zu. In dieser Folge des Brückengeflüsters berichtet der Sportpsychologe aus Icker den NOZ-Sportredakteuren Susanne Fetter und Harald Pistorius...

wie er den Spielern des VfL Osnabrück hilft, in schwierigen Situationen mentale Stärke zu zeigen,

welchen Mannschaften und Sportlern außer dem VfL er in der Region zur Seite steht,

und warum er fest daran glaubt, dass nach vier sieglosen Spielen in Folge bald wieder bessere Zeiten für den VfL Osnabrück anstehen.

Außerdem mit im Studio ist Leistungssportlerin Sonja Tschirch. Sie ist nicht nur VfL-Fan, sondern kann auch selbst berichten, warum sie sich Hilfe von Manfred Glüsenkamp geholt und was es ihr gebracht hat. Per Telefon zugeschaltet wird Babette Lobinger, Sportpsychologin von der Deutschen Sporthochschule in Köln.

