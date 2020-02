Entscheidende Szene: Daniel Thioune (links) zwingt Andreas Köpke zum Handspiel. Die Folge: Rote Karte. Foto: Westdörp

Osnabrück. Er weiß, wie man gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen kann. VfL-Trainer Daniel Thioune war am 16. April 2001 am bislang einzigen Sieg der Osnabrücker gegen die Franken in der 2. Bundesliga beteiligt.