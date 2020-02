Das Millerntor-Stadion: Ab Donnerstag können Tickets für die Partie des VfL Osnabrück beim FC St. Pauli erworben werden. Foto: imago images/Joko

Osnabrück. Für den VfL Osnabrück und seine Fans ist die erste Saison nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga gespickt mit Festtagen. Ein Spiel steht bei den Fans besonders hoch im Kurs: Die Auswärtspartie beim FC St. Pauli am Sonntag, 1. März. An diesem Donnerstag verkauft der VfL Tickets für diese Partie. Die Modalitäten sind nicht ganz einfach und werfen Fragen auf.