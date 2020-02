Osnabrück. In der Aufstiegssaison gehörte er zum absoluten Stamm der Lila-Weißen, doch eine schmerzende Bandscheibe zwang ihn ein Dreivierteljahr zum Zuschauen. In der aktuellen Folge des "Brückengeflüsters" spricht VfL-Innenverteidiger Maurice Trapp über das Ende seiner Leidenszeit, prägende Trainer und seine Liebe zum Basketball.

Worum geht's?

Nicht viele hatten ihn auf dem Zettel, als Maurice Trapp im Sommer 2018 als Neuzugang des VfL Osnabrück vorgestellt wurde. Doch der gebürtige Berliner spielte sich schnell in die Mannschaft, überzeugte als Abwehrchef und sogar Torschütze. Der vorläufige Höhepunkt seiner Entwicklung in Osnabrück war der Aufstieg im April 2019, doch dann folgte eine mehrmonatige Leidenszeit. Die Bandscheibe machte Trapp zu schaffen, erst im Januar 2020 kehrte er zurück in den Kader des VfL Osnabrück. Im Gespräch mit den NOZ-Redakteuren Susanne Fetter und Harald Pistorius sowie VfL-Fan Guido Remmert erzählt Trapp unter anderem...