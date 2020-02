Die Erlösung: Benjamin Girth (rechts) dreht nach seinem Treffer zum Jubeln ab. Foto: imago images/Jan Hübner

Darmstadt. Der VfL Osnabrück und seine Stürmer - das war in dieser Saison bislang keine Erfolgsgeschichte. Beim 2:2 in Darmstadt gab es das erste Tor eines Angreifers in der aktuellen Spielzeit. Es erzielte einer, bei dem bis vor kurzem fraglich war, ob er überhaupt beim VfL bleibt.