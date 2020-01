Osnabrück . Was vor einem Jahr noch Vision war, bekommt immer klarere Konturen. Der Finanzausschuss der Stadt Osnabrück sagte am Dienstag mit den Stimmen von SPD, CDU und Grünen Ja zur Unterstützung des VfL Osnabrück beim Bau eines Trainingszentrums für das Zweitligateam und eines Nachwuchsleistungszentrums für die Talente der Region.

