Osnabrück. Lange dauert es nicht mehr, bis der VfL wieder um Zweitliga-Punkte spielt. Vor der Partie gegen Sandhausen (Mittwoch, 20.30 Uhr) bittet Coach Daniel Thioune am Dienstagnachmittag zum Training.

