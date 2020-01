Osnabrück. Knapp zwei Dutzend Fans des VfL Osnabrück sind trotz kalter Wintertemperaturen am Sonntagmittag der Einladung des VfL-Fanprojektes zum Stolpersteingang durch den Schinkel gefolgt. Fanprojekt-Mitarbeiter Michael Aschmann und Historiker Heiko Schulze moderierten beim über zweistündigen Spaziergang das Gedenken an die Opfer des Nazi-Regimes bis 1945, die aus Osnabrück stammen.

