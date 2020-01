Lernort Bremer Brücke: Tina Schröter vom Fanprojekt (links) vor den Schülern der evangelischen Fachschule Osnabrück. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Im Rahmen der Initiative "Nie wieder", die in diesen Tagen im Fußball an die Schrecken der Zeit des Nationalsozialismus erinnert, laufen auch rund um den VfL Osnabrück mehrere Aktionen. So sind etwa drei Schülergruppen im Rahmen des Lernorts Bremer Brücke im VfL-Stadion zu Gast, um Erinnerungsarbeit im Fußball zu leisten.