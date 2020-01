Im VfL-Podcast „Brückengeflüster“ berichten die Pastoren der lila-weißen Andacht über ihre Arbeit. Foto: Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. „Wir beten nicht für den VfL Osnabrück", sagen Reinhard Molitor und Heiner Langewand. Und doch halten sie seit dieser Saison vor jedem Heimspiel der Mannschaft eine 11-minütige Andacht in der Kreuzkirche in Osnabrück-Schinkel ab. Wie das zusammenpasst, erklären die beiden Kirchenmänner in dieser Folge des „Brückengeflüsters".