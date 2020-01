Belek . Erstes Testspiel und der erste kleine Stimmungsdämpfer im Trainingslager des VfL Osnabrück in Belek. Gegen den FC Aarau reichte es für den Fußball-Zweitligisten am Mittwoch nur zu einem 1:1. Wie Trainer Daniel Thioune mit dem Test zufrieden war, welche Spieler angeschlagen sind und wieso Sven Köhler für einen Tag nach Deutschland flog – hier ein Überblick.

