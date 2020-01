Leipzig. Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat ein Testspiel beim Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig mit 0:2 verloren. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien statt.

