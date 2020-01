Viel Betrieb in Paderborn: Der VfL verkürzte nach 0:4-Rückstand immerhin noch auf 3:4. Foto: Kemme

Osnabrück. Weiter geht's: Nach der 3:4-Testspielniederlage in Paderborn wird beim VfL Osnabrück an diesem Donnerstag weiter am spielerischen Feinschliff gearbeitet.