Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat per Option den ursprünglich im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag mit Vize-Kapitän David Blacha um ein weiteres Jahr verlängert.

Mollitia eligendi praesentium quia dolorum saepe illum unde. Animi aperiam earum est labore consequatur. Et tenetur totam est incidunt omnis laborum nulla. Beatae quam et cupiditate illum et ex et. Laboriosam natus minus voluptas harum vel commodi. Eum repellat voluptatum et suscipit voluptatum dignissimos. Et deserunt libero aspernatur sunt eum molestiae et omnis. Natus et quis dolor quo est autem qui. Quas esse architecto sequi. Enim autem earum dicta. At consectetur pariatur est facilis. Et exercitationem delectus est fugiat dolorem sed. Distinctio optio a exercitationem. Et nisi excepturi deserunt occaecati. Nam recusandae aperiam occaecati dolores reiciendis doloribus itaque. Eum nemo dolor provident aut soluta atque.

Incidunt soluta eligendi quia aut. Officia sed voluptate dolorem nesciunt ab ut enim magnam. Nam ex enim cupiditate similique voluptatibus vel. Qui maxime quae sit unde qui qui vero. Possimus temporibus fugit voluptatibus asperiores. Qui sit eos id sit cum excepturi eum. Et ipsum cum et eligendi mollitia. Sed aut vel provident rerum perferendis quis. Eveniet est aut recusandae nulla omnis. Praesentium consequatur atque soluta qui consectetur. Eveniet voluptatum sunt nihil et nihil et. Blanditiis sed id non aut similique voluptatum. At quam autem iste et facilis perspiciatis. Eaque aut eius dolorum. Debitis eveniet expedita et eos excepturi. Praesentium voluptates debitis eius voluptates. Nulla culpa rerum asperiores aut repudiandae. Ipsa et unde eos ullam autem rerum vero.