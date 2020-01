Zwickau. Seit Sommer 2018 arbeitet die VfL-Osnabrück-Legende Joe Enochs als Cheftrainer beim FSV Zwickau. Der Amerikaner ist mit seiner Familie in Sachsen schnell heimisch geworden. Anfangs bereitete nur eine Sache Probleme.

Joe Enochs lächelt, nickt und wirkt tiefenentspannt. "Heimat ist für mich da, wo meine Familie ist", sagt der 48 Jahre alte Cheftrainer von Fußball-Drittligist FSV Zwickau. Der Amerikaner benötigte nicht viel Anlaufzeit, um mit Ehefrau Gunilla und seiner jüngeren Tochter Sophie in Sachsen auf Anhieb heimisch zu werden. Das sportlich gute Abschneiden tat sein Übriges.

Nach dem siebten Platz in seiner ersten Saison als FSV-Coach standen die Zwickauer auch in der laufenden Spielzeit noch zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz. "Ich wurde immer als Trainer abgestempelt, der nur in Osnabrück funktioniert", sagt Enochs. "Der Schritt, nach Zwickau zu gehen, war für mich und meine Familie einfach perfekt. Ich habe mich hier nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch weiterentwickelt."

In knapp 22 Jahren 376 Pflichtspiele für Osnabrück: Beim VfL war der ehemalige Verteidiger ein Idol. Sogar eine Sportsbar in Osnabrücks Innenstadt ist nach ihm benannt. Als er im Oktober 2017 als Cheftrainer des VfL freigestellt wurde, war jedoch klar, dass Enochs irgendwann eine neue Herausforderung außerhalb der niedersächsischen Stadt annehmen würde. Die Wahl fiel schließlich auf Zwickau. "Der ehemalige Sportchef David Wagner hatte mich angerufen, anschließend haben wir uns getroffen. Von der ersten Minute war eine Vertrautheit da", erinnert sich Enochs.



Schwere Aufgabe in Zwickau

Genauso frei von Vorurteilen wie er 1994 aus Kalifornien nach Deutschland kam, hatte sich Enochs im Sommer 2018 auf den Weg von Osnabrück nach Zwickau gemacht. "Nur wer sich neuen Aufgaben stellt, kommt im Leben auch weiter. Meine Familie und ich haben die Leute hier als sehr freundlich, offen und fußballverrückt kennengelernt. Es gefällt uns sehr gut in Sachsen", sagt der zweifache Familienvater.

An seiner positiven Grundhaltung kann auch die sportliche Entwicklung in der Phase vor der Winterpause nichts ändern. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen befinden sich die Zwickauer mit 24 Punkten wieder mitten im Abstiegskampf. Im Herbst hatte der FSV nach einer Erfolgsserie kurzzeitig sogar an den vorderen Tabellenregionen gekratzt. Doch wer sich für Zwickau entscheidet, der muss mit Rückschlägen rechnen. Der Traditionsverein ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Der Etat von rund 2,6 Millionen Euro für die Profimannschaft gehört zu den kleinsten der Liga.

"Finde sächsischen Dialekt cool"

Anstatt zu jammern, versprüht der studierte Kriminologe den typisch amerikanischen Optimismus. "Die Arbeitsweise des Vereins, mit begrenzten Mitteln sportlich viel zu erreichen, passt gut zu mir. Wir müssen häufig andere Wege finden, um potenzielle Neuzugänge davon zu überzeugen, nach Zwickau zu wechseln. Aber das gehört zu den Dingen, die die Aufgabe beim FSV auch so reizvoll machen", äußert Enochs, dem anfangs nur der sächsische Dialekt leichte Probleme bereitete: "Das war nicht immer einfach für mich. Einige Wörter kannte ich nicht. Aber ich finde den sächsischen Dialekt dennoch ganz cool."

Anzeige Anzeige

Seine kommunikative, aber stets bescheidene Art kommt auch in der Kabine gut an. Das kann FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth, unter Enochs in der vergangenen Saison noch Abwehrchef, bestätigen. "Joe identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Verein. Er lebt jeden Tag die Werte vor, die uns auszeichnen: Ehrlichkeit, Loyalität und harte Arbeit", sagt Wachsmuth, der sich regelmäßig mit Enochs austauscht.

Zu den Themen, die besprochen werden, gehört auch eine mögliche weitere Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus. Enochs' Vertrag in Zwickau läuft am 30. Juni aus. "Fakt ist, dass wir uns auch darüber unterhalten", betonte Wachsmuth. Doch zunächst soll alles dem Saisonziel untergeordnet werden. "Ich bin vom Klassenerhalt absolut überzeugt. Wir haben eine tolle Mannschaft", sagte Enochs voller Tatendrang.

In Kalifornien, wo seine ältere Tochter Emily studiert, hat der Trainer über Weihnachten und Silvester mit seiner Familie Kraft getankt. Am Freitag bittet der Trainer die FSV-Profis zur ersten Einheit im neuen Jahr. Sportliche Verstärkungen sind zum Auftakt noch nicht zu erwarten. "Auf der linken Seite sind wir defensiv und offensiv dünn besetzt. Wir schauen uns um, aber es muss finanziell passen", sagte Enochs.